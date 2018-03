Mortes fazem força-tarefa intervir em centro juvenil Uma força-tarefa com integrantes da Justiça, do Ministério Público e do governo do Distrito Federal adotou um conjunto de medidas para conter uma onda de mortes que vem aterrorizando a Unidade de Internação do Plano Piloto (UIPP), antigo Centro de Atendimento Juvenil Especializado (Caje), que abriga menores infratores, em Brasília. Foram quatro assassinatos neste ano no local - três em 20 dias.