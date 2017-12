Mortes em consequência da chuva em Itaoca chegam a 18

SOROCABA - Morreu nesta sexta-feira, 17, o agricultor Dimas de Oliveira Mota, de 45 anos, que estava internado desde a manhã de segunda-feira, 13, após ser carregado pelas águas do córrego Guarda Mão, durante o temporal que atingiu Itaoca, no sudoeste paulista. Mota estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Itapeva e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Nesta sexta-feira, mais um corpo foi encontrado num local conhecido como Prainha, em Itaoca, mas até as 15 horas a vítima não tinha sido identificada. Com isso, o número de mortos na tragédia subiu para 18, dos quais 17 já foram identificados e sepultados. Há ainda pelo menos oito desaparecidos e as buscas continuam.