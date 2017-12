Mortes e acidentes caem nas rodovias estaduais no ano-novo

SÃO PAULO - O número de mortes e de acidentes registrados em rodovias estaduais apresentaram redução durante o feriado de ano-novo em relação ao mesmo período de 2013, segundo balanço do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.

No ano passado, 29 pessoas morreram nas estradas. Em 2013, foram 37 casos, uma redução de 22%, de acordo com o órgão. Já em relação ao número total de acidentes, a queda foi de 20%, passando de 1.041, em 2013, para 837 ocorrências. O número de acidentes com vítimas também caiu e passou de 436 para 346.

Ainda de acordo com o Comando de Policiamento Rodoviário, 28.889 veículos foram fiscalizados e 64 pessoas foram presas, entre elas 12 condenados que estavam foragidos.

Atropelamentos. Nas rodovias federais que cruzam o Estado, foram registrados 155 acidentes e 59 pessoas ficaram feridas. Ao todo, seis pessoas morreram, das quais quatro foram por atropelamento.

Durante a operação da Polícia Rodoviária Federal, realizada entre os dias 27 de dezembro e 1º de janeiro, 28 pessoas foram autuadas e duas foram presas por dirigir após consumir bebidas alcoólicas.