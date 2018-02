Mortes chegam a 20 no Estado Um homem de 57 anos morreu arrastado pela enxurrada, anteontem, em Ferraz de Vasconcelos. Puxado pela inundação, ele acabou caindo dentro de uma galeria pluvial. O corpo foi encontrado em Poá, município vizinho da Grande São Paulo. Com esse caso, chegou a 20 o número de mortos pelas chuvas no Estado desde o início de dezembro - três na Região Metropolitana. Metade dos casos envolveu enchentes e em outros sete as mortes foram causadas por raios. Os dados da Defesa Civil apontam para cerca de 4 mil desalojados desde dezembro.