Morteiro é encontrado junto a lixão em Itaquaquecetuba (SP)

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um morteiro, com dezenas de anos de fabricação, de cerca de 60 centímetros de comprimento, foi encontrado, por volta das 16h30 de terça-feira, 24, por dois adolescentes na altura do nº 7.000 da Estradas São Bento, no bairro Nossa Senhora das Graças, junto ao lixão da Pajoan, em Itaquaquecetuba, região leste da Grande São Paulo.

Deteriorado parcialmente pelo tempo e pela ferrugem e sem identificação legível, o material bélico, do tipo feito para ser lançado de aeronave, supostamente ainda com potencial de detonação, foi localizado pelos dois jovens, que teriam revirado o lixo. Os dois garotos levaram o objeto para casa, para mostrar ao pai, que ligou para o 190, acionando PMs do 35º Batalhão.

Policiais militares do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram informados e se deslocaram para a região, onde recolheram o artefato, que passará por perícia na sede do grupamento especializado, na capital paulista.