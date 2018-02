Morte no Hopi Hari faz 1 ano, sem julgamento Na segunda-feira faz um ano que Gabriella Nichimura, de 14 anos, morreu após cair do brinquedo La Tour Eiffel no Hopi Hari, em Vinhedo. A adolescente foi vítima de "uma sucessão de erros", segundo a família, que teriam sido cometidos por 12 acusados - entre eles o presidente do parque -, que seguem sem julgamento.