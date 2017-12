Morte ganha destaque na mídia mundial Do Canadá a Taiwan, jornais de todo o mundo repercutiram ontem a prisão do goleiro Bruno. Sites da CNN e da BBC também noticiaram a história. Uma publicação americana chegou a comparar o caso com o do ex-jogador de futebol americano O. J. Simpson. Em 1994, ele foi acusado do assassinato de sua ex-mulher, Nicole Brown, e de seu amigo Ronald Goldman. Simpson foi inocentado anos depois.