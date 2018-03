Morte de médica pode ter sido por vingança A Polícia Civil do Rio trabalha com as hipóteses de latrocínio e vingança para a morte da pediatra Sônia Maria Stender, de 61 anos, morta a tiros anteontem ao sair de um hospital na Penha, zona norte da capital fluminense. Os atiradores não levaram nada. No sábado, ela teria sido ameaçada pelo pai de um paciente. O homem teria dito que aquele seria seu último plantão.