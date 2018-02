Morte de jovem teria causado ataque a ônibus

A Polícia Militar decidiu reforçar o policiamento no entorno do Conjunto Habitacional BNH, no bairro da Aparecida, em Santos, onde dois ônibus foram incendiados. Ontem de manhã, as linhas de ônibus que param na Rua Frei Francisco Sampaio foram transferidas por determinação da empresa Piracicabana e deixaram de circular pelo conjunto. A situação foi normalizada à tarde. O primeiro veículo foi incendiado às 5h30 de sábado. O segundo ataque ocorreu às 20h50 de domingo. Ninguém ficou ferido. A polícia suspeita que as ações tenham relação com o assassinato do jovem que controlaria o tráfico na área.