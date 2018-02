Morte de Hebe, aos 83 anos, é destaque do fim de semana

Depois de lutar contra um câncer desde 2010, a apresentadora Hebe Camargo morreu aos 83 anos em sua casa, no Morumbi. Nos Estados Unidos, o New York Times, um dos maiores jornais do mundo, perdeu seu publisher, Arthur O. Sulzberger, aos 86 anos. Na política, o Brasil lembrou 20 anos do impeachment de Collor, a poucos dias do julgamento de José Dirceu pelo mensalão, nesta semana. No futebol, o Palmeiras venceu de novo no Brasileirão e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Veja os destaques do fim de semana:

1 - Ícone absoluto da TV brasileira, a apresentadora Hebe Camargo morreu na madrugada de sábado ,29, após sofrer uma parada cardiorrespiratória em sua casa, no Morumbi, em São Paulo (SP). Ela estava com 83 anos e lutava contra um câncer no peritônio, descoberto em 2010. Hebe foi velada no Palácio dos Bandeirantes e enterrada na manhã de domingo no Cemitério Gethsemani, no Morumbi.

2- Morreu na manhã de sábado, 29, o publisher do New York Times, Arthur O. Sulzberger, que liderou as transformações no jornal centenário norte-americano durante 34 anos. Sulzberger tinha 86 anos e morreu depois de uma longa doença, anunciou a sua família.

3- Quarenta e quatro anos depois que o regime de exceção o capturou e ele foi obrigado a deixar o País, José Dirceu de Oliveira e Silva está na iminência de ser condenado e corre o risco de voltar à prisão. O ex-ministro da Casa Civil será julgado nesta semana pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e a expectativa é de que seja condenado por corrupção ativa.

4 - A campanha eleitoral venezuelana para a eleição do próximo domingo, 7, tem se mostrado a mais singular desde a ascensão de Hugo Chávez ao poder, em 1999. A oposição unificou-se em torno de um nome forte, Henrique Capriles Radonski. Chávez lidera a maioria das pesquisas, mas Capriles aposta nos indecisos e nos jovens para reverter o quadro.

5 - Um forte terremoto de 7,1 graus atingiu a Colômbia no domingo, assustando os residentes do sudoeste da nação andina, embora não haja relatos de mortes ou grandes danos, disseram autoridades. O epicentro foi na província de Cauca, com uma profundidade de cerca de 167 quilômetros, disseram oficiais colombianos.

6 - O Palmeiras mostrou no sábado que o apoio da torcida e o faro de gol de Barcos podem ser decisivos para livrar o time do rebaixamento. Com o Pacaembu praticamente lotado, o time bateu a Ponte Preta por 3 a 0, pela 27ª rodada do Brasileirão. Foi a segunda vitória consecutiva dos palmeirenses.

7 - A representante do Rio Grande do Sul, Gabriela Markus (foto), foi coroada a Miss Brasil 2012 durante concurso realizado em Fortaleza, no Ceará. Gabriela venceu outras 26 candidatas e recebeu a coroa de outra gaúcha, a Miss Brasil 2011, Priscila Machado.

8 - A Igreja Ortodoxa Russa pediu clemência para três integrantes da banda de rock Pussy Riot, desde que elas mostrem arrependimento por terem feito uma "oração punk" para o país se livrar do presidente Vladimir Putin. O pedido foi feito um dia antes de um tribunal de recursos se reunir para reexaminar a condenação das cantoras.

9 - A campanha paulistana chega à última semana com cenário indefinido sobre o segundo turno. Líder nas pesquisas, o candidato do PRB, Celso Russomanno, tentará frear a queda nas intenções de voto respondendo a ataques dos adversários, mas sem "queimar pontes", principalmente com o PT, que espera ver apoiando seu nome caso Fernando Haddad seja eliminado na primeira fase das eleições.

10 - O Ministério Público Federal (MPF) de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, abriu inquérito civil público para investigar as circunstâncias do vazamento de óleo diesel que atingiu cursos d´água e o Rio Canto do Moreira, na Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo.

Especiais. Cinco reportagens e diversas efemérides nas áreas de culura, política, internacional, economia e cidades também tiveram grande repercussão no noticiário no final de semana.

Os 50 anos da crise do mísseis, ápice da tensão entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria, foram lembrados com infográfico detalhando as movimentações de cada um dos lados na época.

No cinema, quem completou 50 anos foi o personagem James Bond, cuja trajetória foi contada por um infográfico trazendo todos os filmes da série.

Na política, os 20 anos do impeachment de Collor ganharam análise da herança econômica deixada por seu governo.

Na área de cidades, o destaque são os 20 anos do Massacre do Carandiru, com desdobramentos do episódio que completa duas décadas nesta terça-feira.

Na economia, reportagem mostra que 32 parques eólicos do País estão parados, esperando para funcionar.

Outra matéria discute os conflitos entre os interesses dos jovens, que estudam humanas, e os do mercado, que busca profissionais de exatas.