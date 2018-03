Morte de cobradora de ônibus gera protesto em Mauá

SÃO PAULO - Motoristas e cobradores de ônibus realizaram uma manifestação e bloquearam, na noite de terça-feira, 22, o Terminal de Ônibus Metropolitano de Mauá, localizado atrás do Mauá Plaza Shopping, no Grande ABC.

O motivo do protesto foi a morte de uma cobradora, Lilian Ramos, de 28 anos, por volta das 20 horas de terça-feira, 22, no interior de um coletivo da Viação Barão de Mauá, na Rua Luiz Aletto, no Jardim Alto da Boa Vista. Os manifestantes prometem realizar novo protesto na manhã desta quarta-feira, 23.

Segundo testemunhas, um veículo com quatro homens parou ao lado do coletivo e duas pessoas desceram. Uma delas, ao entrar no ônibus, rendeu o motorista. A outra, armada com uma faca, foi até a cobradora e a atacou. Encaminhada à Unidade Básica de Saúde do Jardim Zaíra, próxima ao local do crime, a cobradora, ferida com um corte profundo e extenso no pescoço, não resistiu e morreu.

PMs do 30º Batalhão ainda não prenderam nenhum suspeito. Os criminosos não levaram nenhum dinheiro do ônibus, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de assassinato premeditado. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Mauá.

Notícia atualizada às 7h50