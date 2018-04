Morte da supervisora: polícia só divulga um dos retratos falados

A justificativa da polícia para não revelar a imagem "seria um sinal particular", que apontaria o envolvimento de alguém que conhecesse Vanessa. "Já temos uma imagem (de câmera de vigilância) que mostra a supervisora no veículo com duas pessoas", disse o delegado Zacharias Katzer Tadros, da Divisão de Homicídios de Santana de Parnaíba.

Os policiais já sabem o ponto em que Vanessa foi abordada em Barueri. Ela seguia a um posto de gasolina em Carapicuíba.

Para a polícia, Vanessa parou o carro ao ver alguém conhecido, entre 8h40 e 9h15 de sábado. Rendida, passou para o banco do passageiro. Um criminoso acompanhava o veículo numa moto. Vanessa teria reagido no caminho. Ela teria sido morta por volta das 10 horas.