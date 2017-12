Mortalidade infantil fica 75% menor no período Uma forte queda na mortalidade infantil (até 1 ano de idade), de 69,1 para 16,7 por mil nascidos vivos de 1980 a 2010, foi um dos motores do aumento na expectativa de vida dos brasileiros, segundo o IBGE. Enquanto no início da série o indicador tirava 3 anos, 7 meses e 12 dias da esperança de vida ao nascer, no último ano a perda era de apenas 3 meses e 3 dias. A queda foi mais acentuada no Nordeste, onde, ao longo das três décadas, a redução foi de 97,1 para 23 por mil nascidos vivos. Isso quer dizer que, para cada grupo de mil, 74,1 deixaram de morrer antes do 1.º ano. E houve recuo do indicador nas demais regiões.