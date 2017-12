Morre vítima de agressão na Parada Gay de São Paulo

reu nesta quarta-feira, 17, uma das vítimas de agressões na 13ª edição da Parada LGBT, ocorrida no domingo, 14, em São Paulo. Os médicos da Santa Casa de Misericórdia confirmaram a morte de Marcelo Campos Barros, de 35 anos, às 18h20.

Avenida Paulista é 'inadequada' à Parada Gay, diz Kassab

Ele estava internado inconsciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia do evento. Barros havia sofrido traumatismo craniano e respirava com a ajuda de aparelhos. Ao todo, o hospital atendeu 44 pessoas agredidas na parada. As outras 43 já receberam alta.