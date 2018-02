Morre vítima de acidente com Camaro dirigido por estudante em São Paulo

SÃO PAULO - Morreu no fim da noite de terça-feira, 4, Edson Aparecido Domingues, de 55 anos, que teve 90% do corpo queimado após seu carro pegar fogo em uma colisão com o Camaro dirigido pelo estudante Felipe de Lorena Infante Arenzon, de 19 anos, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Ele estava internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, desde o dia do acidente, na última sexta-feira, 30. O estudante se envolveu em pelo menos três acidentes ao longo da manhã. Na Avenida Inajar de Sousa, na zona norte, seu carro bateu contra a traseira de um Palio e em um utilitário Towner, onde estava Edson Domingues, e pegou fogo. O corpo de Edson foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).