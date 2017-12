Morre uma das pessoas atropeladas por ônibus no centro de São Paulo

SÃO PAULO - Uma das pessoas que foi atropelada na manhã desta quinta-feira, 14, no centro de São Paulo, morreu após chegar ao Hospital das Clínicas. Plínio Marcucci foi socorrido pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 10h50, confirmou o hospital.

O acidente aconteceu em frente ao terminal de ônibus, no Parque D. Pedro, próximo à Rua 25 de Março. O ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) subiu na calçada e atingiu as pessoas que estavam no ponto. As outras quatro foram levadas com ferimentos leves para os prontos-socorros Vergueiro e João 23.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 11h30, a entrada do terminal de ônibus permanecia interditada, com o veículo acidentado ocupando a calçada em frente ao terminal. O caso foi registrado no 1.º Distrito Policial.