Morre torcedor que caiu de prédio ao comemorar gol

Daniela do Canto e Ricardo Valota, Central de Notícias

O garçom Albino Neves Cardoso, de 37 anos, que caiu do terceiro andar de um prédio quando comemorava um dos gols do jogo entre Goiás e São Paulo na tarde deste domingo, 29, morreu ao chegar ao hospital, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal Doutor Fernando Mauro Pires Rocha, no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, mas ele já chegou sem vida, de acordo com a secretaria.

O acidente aconteceu por volta das 18h30, na Rua Atucupé, no Jardim Leônidas Moreira, região do Campo Limpo, também na zona sul. Para comemorar um gol, Cardoso subiu em um sofá e começou a pular, desequilibrando-se e caindo pela janela.

De acordo com a secretaria, o corpo foi encaminhado para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que vai elaborar um laudo sobre a causa da morte.