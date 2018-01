Morre terceira vítima de explosão em fábrica da Heineken

SOROCABA – Subiu para três o número de pessoas mortas em consequência da explosão de uma caldeira na cervejaria da Heineken, em Jacareí, interior de São Paulo. A terceira vítima, Rodrigo Silva Azevedo, de 30 anos, morreu no fim da tarde de sexta-feira, 29, no Hospital Municipal de São José dos Campos.

Ele estava internado na unidade de terapia intensiva com 80% do corpo com queimaduras. Outro trabalhador atingido pela explosão continua internado em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos.

A explosão aconteceu na quinta-feira, quando um grupo de trabalhadores de uma empresa terceirizada fazia a manutenção de uma caldeira na cervejaria. Dois homens morreram na hora.

Azevedo e o outro trabalhador internado foram atingidos em cheio pelo vapor liberado na explosão, mas foram socorridos com vida. Um quinto operário teve ferimentos leves e já recebeu alta. As causas do acidente ainda são apuradas. As operações da cervejaria foram suspensas. A Heineken informou que apoia as famílias das vítimas e colabora com a investigação do acidente.