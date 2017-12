Morre soldado baleado em casa de câmbio

O soldado da Polícia Militar Marcelo Júnior Rodrigues, de 40 anos, baleado anteontem durante assalto a uma casa de câmbio na Avenida Paulista, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estaria fazendo a segurança da agência no momento da ação dos bandidos. Rodrigues, que estava na corporação havia 14 anos e atuava no 4.º Batalhão da Polícia Militar, na região da Lapa, na zona oeste, levou três tiros durante o roubo: um na perna e dois no tórax.