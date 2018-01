Morre segunda vítima de incêndio em prédio de São Paulo

A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo confirmou na tarde desta segunda-feira, 20, a morte da segunda vítima do incêndio que atingiu o prédio de número 751, na Rua Barão de Campinas, no bairro Santa Cecília, centro da capital. A mulher, de 43 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

De acordo com o Grupamento Aéreo da Polícia Militar, o fogo começou por volta das 12h30 e foi controlado cerca de duas horas depois. Segundo a corporação, um dos moradores do edifício havia falecido depois de se jogar do último andar, para tentar fugir das chamas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras três pessoas, entre elas duas crianças, ficaram intoxicadas. Elas foram encaminhadas aos prontos-socorros dos hospitais Santa Casa e Tatuapé. Todas passam bem, segundo os hospitais.