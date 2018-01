Morre quarta vítima da explosão na Heineken

Sorocaba – Morreu na noite deste sábado, 30, a quarta vítima da explosão numa caldeira da cervejaria Heineken, ocorrida na quinta-feira, 28, em Jacareí, interior de São Paulo. O trabalhador Aparecido Agostinho, de 52 anos, havia sido transferido para o hospital Albert Einstein, de São Paulo, com 90% do corpo com queimaduras, e não resistiu à gravidade dos ferimentos.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores na Alimentação de Jacareí, o operário era irmão de Altamiro Agostinho, que também morreu na explosão. O acidente aconteceu durante a manutenção da caldeira, que funcionava a gás e vapor, por trabalhadores terceirizados da Heineken. Dois deles morreram na hora. Além das outras duas vítimas que morreram após serem internadas, um quinto trabalhador ficou ferido, mas já recebeu alta.

De acordo com o sindicato, as operações na fábrica continuam suspensas e só serão retomadas após a checagem das condições de segurança. A Heineken informou que colabora na investigação do acidente e presta apoio às famílias das vítimas.