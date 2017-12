Morre policial que sofreu acidente durante perseguição na Av. Cruzeiro do Sul

SÃO PAULO - O soldado da Polícia Militar Lucas Godoy Souza, de 21 anos, morreu na manhã deste sábado, 27, depois de sofrer acidente durante uma perseguiçao na última quinta-feira. A informação foi confirmada em nota pela PM de São Paulo.

Segundo a corporação, o agente estava na Avenida Cruzeiro do Sul, no bairro Rochdale, em Osasco, quando avistou uma pessoa com atitude suspeita em uma moto. Ao iniciar acompanhamento, o policial desviou de um senhor que atravessava a rua, se desequilibrou e caiu.

Levado para o Hospital das Clínicas por um helicóptero Águia da Polícia Militar, Souza sofreu traumatismo craniano e foi internado na Unidade de Tratamento Intenso (UTI). Ele atuava na Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (Rocam) e era do 42º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana, há três anos na corporação.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.