Morre operário que caiu em caixa d'água em Itaquera

Um operário morreu e outro ficou ferido na manhã desta segunda-feira, 6, após caírem dentro de uma caixa d'água vazia em uma obra em Itaquera. O acidente aconteceu na Rua Sargento Claudinei Evaristo Dias, na zona leste de São Paulo. Vítima resgatada foi levada em estado grave ao Hospital das Clínicas.

Veja também:

Galeria: imagens do resgate às vítimas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O acidente aconteceu por volta das 9h30 e as duas vítimas foram resgatadas da caixa d'água, que tem cerca de 17 metros de altura. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, e o Serviço de atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestaram socorro às vítimas.

O acidente ocorreu em um prédio em construção de uma futura Escola Técnica Estadual (Etec). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Centro Paula Souza, do Governo do Estado. O primeiro operário resgatado foi encaminhado ao Hospital das Clínicas em estado grave.

Texto ampliado às 12h57 para acréscimo de informações.