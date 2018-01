Morre operário ferido em queda de guindaste em São Paulo

Um dos operários feridos na queda de um guindaste morreu, por volta das 16 horas desta terça-feira, 26, no Complexo Hospitalar do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. A princípio, a causa foi politraumatismo. No mesmo hospital, está internada a segunda vítima do acidente.

Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, no início desta noite, o outro operário ferido ainda era submetido a exames e seu estado era considerado estável.

O acidente ocorreu, à tarde, num terreno na Rua Paulo Garcia Aquiline, na Brasilândia, zona norte. O acidente aconteceu em uma obra Prefeitura de Conjuntos Habitacionais de Vila Penteado. O guindaste caído ficou a poucos metros de escola onde havia várias crianças no momento do acidente.