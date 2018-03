Morre o último cangaceiro

Moreno e Durvinha tiveram seis filhos. Na busca pelo irmão mais velho, Inácio Carvalho Oliveira, hoje com 72 anos, que havia sido deixado pelo casal de cangaceiros em Tacaratu (PE), Neli Maria da Conceição, de 60 anos, descobriu, em 2005, a verdadeira história dos pais. "Era um segredo que eles queriam que morresse com eles. Ainda tinham medo de ser descobertos e mortos." O casal chegou a Minas no fim da década de 1930, fugindo dos ataques das forças federais que dizimaram o grupo de Lampião - morto em 1938. Eles se estabeleceram em Augusto de Lima. Adotaram novas identidades e prosperaram vendendo farinha. Nos anos 1960, o casal se mudou para Belo Horizonte.

Homenagem. Os fogos no enterro foram pedidos por Moreno. "Ele nunca imaginou que teria o privilégio de ter uma cova. Sempre achou que ia ser morto, ter a cabeça cortada e ser comido por bichos no mato como os outros cangaceiros", disse Neli.

A história do casal será contada no documentário O Altar do Cangaço, dirigido pelo cearense Wolney de Oliveira. Segundo Neli, do bando de Lampião resta apenas Aristéia, de 92 anos, que mora na Bahia.