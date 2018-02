Morre o arquiteto João Valente Morreu ontem aos 62 anos o arquiteto e urbanista João Valente Filho. Autor do projeto da ponte estaiada Octavio Frias de Oliveira, na Marginal do Pinheiros Valente sofreu um enfarte no início da tarde de ontem na Bahia. O corpo deve ser levado para São Paulo ainda hoje e o enterro será amanhã no Cemitério do Araçá, no Sumaré, zona oeste da capital, em horário a ser definido.