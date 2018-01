Morre no hospital a 241ª vítima do incêndio da boate Kiss, em Santa Maria Vítima do incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), Driele Pedroso Lucas, de 23 anos, morreu ontem no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre, onde estava internada desde o acidente. Com isso, passa para 241 o número de mortos na tragédia do dia 27 de janeiro.