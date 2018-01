Morre mulher vítima de explosão na zona sul

Maria Teodoro Silva, vítima de uma explosão ambiental ocorrida na zona sul de São Paulo, faleceu por volta das 20 horas desta segunda, 11, treze horas após o acidente, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A mulher, de 42 anos, estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Doutor Carmino Caricchio, no Tatuapé, considerado referência na cidade no tratamento de queimados. Ela sofreu queimaduras em praticamente todo o corpo e seu estado de saúde era considerado gravíssimo.

O acidente aconteceu por volta das 7 horas da manhã, na Rua Delias de Souza Reis, no Jardim Duprat, região da represa de Guarapiranga. O filho dela, de 21 anos, que também estava no imóvel no momento da explosão, sofreu apenas escoriações na mão e foi liberado após atendimento no Hospital de Campo Limpo. As causas da explosão ainda não foram identificadas.