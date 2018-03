Morre mulher baleada em posto de saúde durante tiroteio entre policiais e bandidos Vítima de bala perdida após confronto entre policiais e dois bandidos em um posto de saúde no Rio, Cláudia Lago, de 33 anos, morreu na madrugada de ontem no Hospital Carlos Chagas. Cláudia foi atingida no abdômen após os dois bandidos em fuga invadirem o Posto de Atendimento Médico Coelho Neto, na tarde de terça-feira. Ela havia levado o filho para uma consulta.