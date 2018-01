Morre motorista de carreta que caiu em rio no interior de SP

SÃO PAULO - O motorista da carreta que caiu no rio Guaraú na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati (SP), no Vale do Ribeira, morreu no acidente. Ele havia ficado preso nas ferragens. Por volta das 5h35 desta quinta-feira, o veículo, com placas de Campinas, bateu contra uma mureta de proteção antes da ponte que passa sobre o rio. O motorista trafegava no sentido do Estado do Paraná.

Equipes dos bombeiros de Registro, cidade vizinha, foram acionadas pela concessionária Autopista Régis após chegar a informação de que o veículo de carga havia caído no rio e de que o motorista estava preso nas ferragens.