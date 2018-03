Morre morador de rua queimado no RS O morador de rua Carlos Miguel dos Santos, de 45 anos, teve 80% de seu corpo queimado na noite de sexta-feira, em Caixas do Sul, na Serra Gaúcha, e morreu ontem pela manhã. Ele foi incendiado no barraco onde dormia, em um terreno baldio. A polícia investiga se foi vingança ou um acidente.