Morre menina que esperou 8h por cirurgia Adrielly dos Santos Vieira, de 10 anos, que foi baleada na cabeça e teve de esperar 8 horas por cirurgia no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte do Rio, teve morte cerebral ontem à noite, segundo sua família. Ela estava no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, para onde foi transferida no dia 27.