Morre homem que passou mal após incêndio no centro de SP

Morreu na manhã desta segunda-feira, 10, o homem de 65 anos que passou mal após um incêndio no apartamento em que ele estava, no Condomínio Visconde, na Rua Vitória, no bairro Santa Ifigênia, centro de São Paulo, nesta madrugada.

De acordo com a assessoria da Santa Casa de Misericórdia, Egeu Moreira Passos morreu de intoxicação por volta das 5h30. Ele deu entrada no hospital com parada cardiorrespiratória e os médicos não conseguiram reanimá-lo.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate ao incêndio, que começou por volta das 3h45 e foi controlado cerca de uma hora depois. As causas do incidente serão investigadas.