Morre fundador da Nenê de Vila Matilde

SÃO PAULO - Morreu, na madrugada desta segunda-feira, 4, o sambista Alberto Alves da Silva, conhecido como Nenê da Vila Matilde, aos 89 anos, em São Paulo, em consequência de insuficiência respiratória. O velório será realizado na quadra da escola, na Penha, zona leste da capital.

Nenê fundou em 1949 e presidiu por 47 anos o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, uma das mais tradicionais escolas de samba do carnaval de São Paulo, até passar o comando da entidade em 1996 para seu filho, Alberto Alves da Silva Filho, em razão de alguns problemas de saúde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele foi um dos grandes incentivadores do carnaval de São Paulo. Em 1968, ao lado de outros sambistas como Inocêncio, Tobias, Carlão do Peruche e Pé Rachado da Vai-Vai, se reuniu com o prefeito Faria Lima e constituiu o carnaval atual, com apoio da Prefeitura. Ele era considerado um dos grandes sambistas da atualidade e é um exemplo para todos que ingressaram no carnaval.

Carnaval 2011. Em 2010, a Nenê de Vila Matilde foi a campeã do Grupo de Acesso, com 268,25 pontos e um samba-enredo que falava sobre a água. "Voltamos para o lugar que nunca deveríamos ter deixado", afirmou Alberto Alves da Silva Filho, o Betinho, na ocasião.