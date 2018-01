Morre fundador da escola de samba Mocidade Alegre

Um dos fundadores e presidente de honra da Mocidade Alegre, escola de samba campeã do carnaval de 2009 em São Paulo, morreu na madrugada desta terça-feira, 3. Veja também: Assista ao desfile da escola campeã Faça o download do wallpaper da Mocidade campeã Veja as melhores imagens de todos os desfiles em SP Blog: saiba como foi a apuração Ouça o samba da Mocidade e veja a musa da escola Apuração: saiba as notas de cada escola em todos os quesitos Juarez da Cruz, de 78 anos, tinha passado mal durante a apuração para definir a escola campeã, na última terça-feira, 24. Ele estava internado no Hospital Santa Maggiore, na Liberdade, e sofreu uma parada cardíaca nesta madrugada, segundo informações da escola. O velório está sendo realizado na quadra social da escola, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo, e acontecerá durante todo o dia. O enterro será no Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, às 16h30.