Morre fotógrafo vítima de acidente em estúdio

SÃO PAULO - O repórter-fotográfico Marco de Bari, de 53 anos, editor da revista Quatro Rodas, morreu nesta sexta-feira, 8, após sofrer um acidente durante uma sessão de fotos na última terça-feira, 5, em São Paulo. Segundo o Grupo Abril, que edita a revista, Bari e o assistente de fotografia Daniel Guedes Fernandes Dionizio realizavam uma sessão em um estúdio na Vila Leopoldina, zona oeste, quando foram atingidos por uma estrutura metálica.

Eles foram levados ao Hospital das Clínicas, também na zona oeste, mas Bari não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta sexta. Dionizio segue internado. O Grupo Abril divulgou comunicado em que lamenta o ocorrido e diz estar prestando toda a assistência às famílias das vítimas.

Bari trabalhava na empresa havia 23 anos e foi autor de mais de 150 capas da revista Quatro Rodas. Entre seus trabalhos mais reconhecidos estão retratos do piloto Ayrton Senna (1960-1994) em seus últimos anos de vida. Ele deixa mulher, filha, mãe e três irmãos.

De acordo com o Grupo Abril, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas.