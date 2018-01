Morre ex-estudante que matou colega na USP

O ex-estudante de Jornalismo na USP Fábio Le Senechal Nanni, condenado a 18 anos de prisão pelo assassinato do colega de faculdade Rafael Fortes Alves, morreu ontem, ao se jogar do sexto andar do prédio onde seus pais moram, no Cambuci, região central de São Paulo. O pai do ex-estudante informou que o filho sofria de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e depressão. Segundo ele, Nanni estava com a mãe no apartamento no momento do ocorrido. O ex-estudante assassinou o colega de faculdade com uma facada no peito, na manhã de 14 de outubro de 2005 dentro da Rádio USP.