Morre estudante ferida em ônibus no Rio A representante comercial Flávia da Costa Silva, de 26 anos, que foi atingida na cabeça por uma bala perdida dentro de um ônibus na zona norte do Rio, na sexta-feira, morreu na manhã de ontem. A jovem estava internada em estado grave no Hospital Federal do Andaraí, também na zona norte, e teve a morte cerebral decretada após passar por uma cirurgia. A vítima havia acabado de se formar em Química, já tinha arrumado o primeiro emprego com carteira assinada e estava com a data do noivado marcada.