Morre eletricista da Mercedes-Benz que se acidentou em fábrica

Morreu no início desta noite de quinta-feira, 22, eletricista de manutenção da fábrica da Mercedes-Benz que recebeu uma descarga elétrica nesta manhã, quando fazia trabalhos de manutenção no prédio da empresa, localizado no km 17 da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, ABC. Silvanio Pereira Silva tinha 35 anos e trabalhava na empresa desde de 2007.

A Mercedes-Benz divulgou nota lamentando o ocorrido e informou que a equipe médica, o Corpo de Bombeiros da Mercedes-Benz e o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar prestaram um rápido socorro ao funcionário, que foi encaminhado para o Hospital Assunção, onde ele faleceu.

A empresa informou ainda que está oferecendo todo o apoio necessário aos familiares e já iniciou um processo de apuração para identificar as causas do acidente.

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC divulgou comunicado no começo da noite desta quinta-feira, 22, se solidarizando à família e informando que, em protesto contra o acidente, os trabalhadores dos turnos da tarde e da noite paralisaram a produção. Nesta sexta-feira, 23, o sindicato programou uma assembleia, às 5h, na unidade, para discutir o acidente.