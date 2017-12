Morre designer atacado dentro de livraria em São Paulo

SÃO PAULO - O designer Henrique de Carvalho Pereira, de 22 anos, que foi atacado com um taco de beisebol na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, em São Paulo, morreu na madrugada desta sexta-feira, 22. O crime aconteceu no dia 21 de dezembro do ano passado.

Segundo o Hospital das Clínicas de São Paulo (HC), onde ele estava internado desde que sofreu a agressão, o paciente morreu as 5h30 com falência de múltiplos órgãos. O corpo já foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML). Henrique estava internado na Unidade de Terapia Intensiva inconsciente e respirando com a ajuda de aparelhos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O designer sofreu traumatismo craniano após ser agredido pelo personal trainer Alessandre Fernando Aleixo. Ele golpeou a vítima que lia um livro por volta das 14h15 na livraria. O agressor foi preso e autuado em flagrante por tentativa de homicídio, mas em agosto a Justiça determinou que ele fosse internado em um manicômio.

Texto atualizado às 10h30.