Morre cadete que passou mal depois de exercícios Morreu ontem o cadete Renan Mendonça Borges Gama, que passou mal no dia 24 após realizar exercícios de campo pelo Comando da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), no Rio. Gama cursava o 3.° ano do curso de Artilharia e estava internado no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Samer, em Resende. Médicos trabalham com três hipóteses: leptospirose, febre maculosa ou rabdomiólise. Todas apresentam sintomas parecidos, como febre, náuseas, vômitos, dores musculares e de cabeça.