Morre bebê resgatado por helicóptero em São Paulo

Morreu na madrugada de segunda-feira, 18, o bebê resgatado em 27 de janeiro deste ano, por um helicóptero da Polícia Militar após a ambulância em que era trazida de Minas Gerais ficar ilhada na Rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Veja também: Bebê resgatado por helicóptero vai entrar na fila de transplante Segundo a Secretaria da Saúde paulista, Jéssica Inácio de Souza, de 9 meses, deu entrada no Hospital do Mandaqui na noite de sábado, 14, com infecção hepática. Seu quadro piorou rapidamente. Jéssica tinha uma doença genética rara e precisava ser submetida a um transplante de fígado. O dia em que Jéssica foi resgatada pelo Helicóptero Águia, na Dutra.