Morre arquiteto que projetou linha do metrô

Marcello Accioly Fragelli (1928-2014), arquiteto, urbanista e professor aposentado do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) faleceu neste domingo, 9.

Fragelli coordenou, em 1968, o projeto da linha norte-sul - hoje chamada Linha Azul-, do metrô paulista, a primeira do Brasil. E projetou pessoalmente as estações elevadas ou que tinham praças na superfície: estações Jabaquara, Liberdade, Praça da Árvore, São Bento, Ponte Pequena (em 1987, passou a se chamar Armênia), entre outras.

O projeto de Fragelli incluía estações elevadas nas áreas com menor densidade populacional e estações subterrâneas nas áreas centrais. Esses dois modelos de estações dialogam até hoje na malha do metrô da capital.

“Ele deu uma cara nova e muita beleza às estações do metrô da cidade. Foi um arquiteto muito importante para o País, com uma produção significativa em São Paulo”, afirmou o diretor da FAU-USP, Marcelo Roméro, que foi colega de Fragelli na pós-graduação.

Em 1956, foi diretor nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). Em 2010, lançou o livro "Quarenta anos de prancheta", no qual narra sua trajetória no ramo da arquitetura, entrelaçando suas experiências pessoais desde a juventude e o início da carreira, com os primeiros esboços. No ano seguinte, recebeu homenagem pelo conjunto da obra pela Associação Paulista dos Críticos de Arte no prêmio Melhores da Arquitetura.