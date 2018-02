Morre aposentado atacado por abelhas Morreu ontem o aposentado Antônio Monteiro, de 92 anos, que foi picado por mais de mil abelhas no início da semana em Bebedouro, no interior de São Paulo. O ataque ocorreu na Avenida da Justiça. O enxame estava em um poste de iluminação pública na frente de um terreno onde um trator fazia a limpeza. Bombeiros que socorreram a vítima acreditam que o barulho do veículo tenha agitado os insetos. Duas pessoas que tentaram ajudar o idoso também foram picadas, mas acabaram liberadas após serem medicadas.