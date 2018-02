Morre, aos 82 anos, a geógrafa Bertha Becker Morreu ontem, no Rio, a geógrafa Bertha Koiffmann Becker, aos 82 anos. Professora emérita da Universidade Federal do Rio (UFRJ), Bertha é referência por seus estudos sobre a Amazônia. "Bertha Becker deixa um legado inestimável", declarou pelo Twitter a ex-senadora Marina Silva. Pós-doutora pelo MIT, nos EUA, era membro da Academia Brasileira de Ciências. O enterro será hoje às 12h no Cemitério Judaico Vilar dos Teles.