Morre aos 67 o cineasta Carlos Reichenbach O cineasta brasileiro Carlos Reichenbach morreu na tarde de ontem em São Paulo, aos 67 anos. A informação foi divulgada pela assessoria do diretor, que não revelou a causa do óbito. O cineasta, autor de 22 filmes, se sentiu mal e morreu a caminho do hospital. Nascido em Porto Alegre, ele logo se mudou para São Paulo, tema de grande parte dos seus filmes, sobretudo na chamada Boca do Lixo. A previsão é de que o corpo fosse velado no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.