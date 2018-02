Morre aos 45 anos filha mais velha de Roberto Carlos

Morreu na madrugada de ontem, aos 45 anos, Ana Paula Rossi Braga Ferreira, a filha adotiva do cantor Roberto Carlos. Ela sofreu morte súbita, por problemas cardíacos, em seu apartamento em São Paulo, no bairro de Moema, zona sul. O laudo sobre a causa só será divulgado em 60 dias. "Ana Paula não tinha problemas de saúde e estava passando por uma fase feliz", afirmou a assessora de imprensa de Roberto Carlos, Ivone Kassu.

Filha de Cleonice Rossi, mais conhecida como Nice, primeira mulher de Roberto, Ana Paula era casada com o guitarrista Paulinho Ferreira, que integra a banda do cantor.

O velório ocorreu na tarde de ontem no Hospital Albert Einstein. Em seguida, seu corpo foi levado ao Cemitério do Araçá, onde foi enterrado no fim da tarde. Segundo Ivone Kassu, Roberto estava em seu apartamento de São Paulo, que fica na mesma rua que o da filha, no momento em que soube que Ana não passava bem. Chegou a chamar dois médicos da família na tentativa de socorrê-la.

O cantor chegou ao velório no Albert Einstein às 15h24 em um Escort preto quatro portas antigo, conduzido por um motorista. E não quis dar declarações sobre a morte da filha. "Roberto só chorava e ficava ao lado do caixão ", disse a cantora Martinha. "Eu conhecia Ana desde que ela tinha 2 anos. Roberto era apaixonado por ela."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Paizão". A cantora Wanderlea também foi ao velório. "Ana Paula era a primeira filha do Roberto e ele foi um paizão", afirmou. "Roberto tem capacidade de tolerar as tristezas com sabedoria", disse o médico e vereador Marco Aurélio Cunha. A atriz Miriam Rios, que foi casada com Roberto, esteve no velório, mas não falou com a imprensa. O pai Roberto e o marido Paulo, ambos de camisa azul, acompanharam o enterro segurando o choro.

Contato diário. Ana Paula Rossi Braga Ferreira completaria 46 anos no próximo dia 6 de agosto. Há cinco anos, ela cuidava da produção artística da banda de Roberto. Por isso, mantinha contato diário com o pai. Segundo amigos, Ana Paula não fumava, tinha hábitos saudáveis e não teve filhos. Viveu com o cantor Antonio Marcos entre 1990 e 1992. Seu pai biológico era Antonio Carlos Martinelli.