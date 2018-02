Morre aluno que caiu do 5º andar de escola Morreu ontem de manhã o menino de 12 anos que caiu do 5.º andar do Colégio de São Bento, no centro do Rio, um dos mais tradicionais da cidade. A queda aconteceu no dia 28 de outubro. Por causa da morte, as aulas estão suspensas hoje. O colégio reabrirá amanhã.