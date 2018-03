Morre adolescente atropelada por infrator de 17 anos

Morreu na manhã desta segunda-feira, 29, a adolescente de 13 anos atropelada na tarde deste domingo, 28, por um infrator com menos de 18 anos de idade. Monique Cristina Mamede estava internada no Hospital das Clínicas, na zona oeste, para onde foi levada por um helicóptero Águia, da Polícia Militar.

O atropelamento, na Rua Regina Garba, no Jaraguá, na zona norte da capital, foi com um carro que havia sido roubado, segundo informações do telejornal SPTV, da Rede Globo.

Outra adolescente que estava com Monique se feriu levemente. O veículo as atingiu quando estavam na calçada. O jovem que guiava o automóvel tem 17 anos de idade.