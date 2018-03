Morre 27ª vítima do acidente entre ônibus e carreta no oeste de Santa Catarina Foi sepultado no fim da tarde de ontem, em Linha Salto, interior de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, o metalúrgico Charles Kraemmer, de 32 anos, a 27.ª vítima da tragédia na BR-282. Na madrugada de sábado, um caminhão que transportava madeira tombou e se chocou contra um ônibus no oeste de Santa Catarina.